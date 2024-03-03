الأحد 22 شعبان 1445 ﻫ - 3 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو يشعل مواقع التواصل.. عروس مصرية تنفعل على المأذون

منذ 3 دقائق
عروسين-تعبيرية

عروسين-تعبيرية

A A A
طباعة المقال

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل عروس مصرية انفعلت على المأذون، بعد أن طلب منها أن تبصم بشكل صحيح على عقد القران، بطريقة لم تعجبها.

وانفعلت العروس على المأذون المسؤول عن عقد قرانها على زوجها خلال حفل الزفاف، نظرًا لأنه رفع صوته عليها، ما دفعها للعصبية والانفجار بوجهه، اعتراضاً منها على طريقته في التعامل معها.

وظهرت العروس في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الخطوة الأخيرة من عقد قرانها خلال وضع بصمات الزوجين على عقد الزواج، ليأمرها المأذون بأن تضع البصمة في منتصف صورتها بالضبط، وتشير له العروس ضاحكة في البداية بأن هذا ما فعلته.

وأظهر الفيديو العروس وهي تجلس على طاولة بجوار المأذون والعريس في أثناء كتابة عقد القران، وأوضح الفيديو العروس وهي تبصم على وثيقة الزواج بينما طالبها المأذون بالضغط على العقد لتظهر البصمة بشكل واضح، إلا أنها انفعلت بعد قليل وانفجرت عصبيتها وهي تتحدث قائلة: “أنت بتزعق ليه، بيزعق ليه دا، متزعقليش”، مشيرة إلى أنها تبصم بطريقة صحيحة.

وانتقد البعض رد فعل العروس الذي اعتبروه عنيفا، بينما دافع الآخرون عنها مبررين أن المأذون تصرف بوقاحة وأفسد يومها المميز، فعلقت إحداهما قائلة: هي مش عصبية، وعندها حق، بيزعقلها ليه؟.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث اعتبر البعض أن العروس على حق، فيما رأى آخرون أن تصرفها خاطئ.

وعلق أحدهم قائلا: “ليه يصرخ عليها بأجمل أيامها”، وأضاف آخر: “العروسة المفروض محد يزعلها ومو من حق المأذون يزعأ عليها”.

 

    المزيد من منوعات

    حلمي بكر
    معلومات جديدة.. حلمي بكر تعرض للتعذيب
    الكعبة المشرفة
    مع اقتراب شهر رمضان.. تعرّف إلى تكاليف مناسك العمرة في العالم العربي لعام 2024
    مؤشر ستاندرد اند بورز 500
    بفضل الذكاء الاصطناعي.. ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يغلقان عند مستويات قياسية جديدة

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    دولة عربية تتخذ قراراً صارماً بحق حزب الله وكل من يدعمه!
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    سمير جعجع: "الحق مش على عدونا".. وحزب الله غير قادر على محاربة إسرائيل!
    غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان
    فيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان