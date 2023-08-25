الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
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فيديو يُثير التفاعل.. رجل أمن يحمي طفلة من العواصف في الحرم المكيّ

منذ 41 دقيقة
الحرم المكي الشريف

الحرم المكي الشريف

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إنسانية جميلة وأخلاق نبيلة، أظهرها أحد رجال الأمن السعودي تجاه طفلة تسير مع والديها وسط العواصف التي اجتاحت مكة، يوم الثلاثاء الماضي.

فقد راج مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل بشكل واسع، يظهر فيه رجل أمن في الحرم المكي الشريف يحمل طفلة ليحميها من الرياح الشديدة خلال الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة.

وأثار المقطع حالة كبيرة من التفاعل، حيث أشاد مغردون بموقف رجل الأمن، الأمر الذي يساعد في إنجاح مواسم الحج والعمرة.

يشار إلى أنّ مكة المكرمة شهدت الثلاثاء أمطارًا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من الأحياء، حيث تمّ رفع درجة التنبيه إلى “إنذار أحمر” من المركز الوطني للأرصاد، عن أمطار غزيرة على المنطقة وشملت محافظات الجموم – العاصمة المقدسة- الكامل – الطائف – أضم – ميسان – العرضيات.

 

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