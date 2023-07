فيروس يضرب لاعبي برشلونة!

قرر نادي برشلونة الإسباني، (السبت 22-7-2023)، إلغاء المباراة التحضيرية التي كان من المقرر أن تجمعه بفريق يوفنتوس الإيطالي بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، بسبب مرض عدد من لاعبيه.

وأصدر برشلونة بيانا قبل ساعات من المباراة الودية التي كان من المقرر إجراؤها على ملعب ليفي، في سانتا كلارا بكاليفورنيا، قال فيه إن “عددا من لاعبي الفريق يعانون من التهاب فيروسي في المعدة والأمعاء”.

ويخوض فريق تشافي هيرنانديز عدة مباريات تحضيرية، منها ضد أرسنال الإنكليزي في لوس أنجلوس، الأربعاء، وضد ريال مدريد في دالاس في 29 يوليو.

ومن المقرر أن يلعب أيضا ضد ميلان الإيطالي في لاس فيغاس في الأول من أغسطس المقبل.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023