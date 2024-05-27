فيفيان إبنة أنجلينا جولي وبراد بيت تتخلى عن عائلة والدها.. ماذا اختارت؟

على ما يبدو فإن تخلي النجم العالمي براد بيت عن دعوى الحضانة المشتركة لم تكن من فراغ، إذ إنه يعلم أنه خسر أطفاله حقاً حتى لو تمكن من رؤيتهم، إذ إنهم فعلياً تخلوا عنه كما فعلت والدتهم سابقاً، وهذا ما أكدته ابنته البيولوجية فيفيان أخيرا.

من الواضح أن فيفيان ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت قد قررت التخلي عن عائلة والدها واختارت أن تكون كنيتها جولي تماما كوالدتها، وقد ظهر ذلك بعدما تم كتابة اسمها “فيفيان جولي” في إعلان مسرحية “The Outsiders” الغنائية، التي عملت فيها كمساعدة لوالدتها ضمن طاقم العمل.

ولكن لم يعرف حتى الساعة إذا ما كان الأمر قد تم فعلياً بشكل رسمي وقاطع، إنما فقط قامت بذلك في إعلان العمل.

ولم تكن فيفيان الفرد الوحيد في العائلة الذي يقدم على هذا التصرف بل سبقتها إلى ذلك شقيقتها زاهارا، ابنة بيت وجولي بالتبني، أثناء انضمامها إلى فرع “Mu Pi” في نادي “Alpha Kappa Alpha” في جامعتها في كلية سبيلمان خلال تشرين الثاني المنصرم.

حيث ورد حينها اسمها زاهارا مارلي جولي في مقطع الفيديو الذي شاركته “Essence”.