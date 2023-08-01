فيفي عبده تبرر وصفها محمد عبده بـ "الرقاصة"!

أكدت الفنانة المصرية فيفي عبده أنها لم تقصد الإساءة للفنان محمد عبده، وذلك بعد تداول منشور لها عبر “الستوري” في حسابها على “إنستغرام”، وصفته فيها بـ “المغني العجوز والرقاصة”.

وكانت عبده وثقت مقطع فيديو لشيرين وهي تغنّي على المسرح في إحدى الحفلات عبر ستوري “إنستغرام”، وأرفقته بتعليق: “المغني العجوز محمد عبده بقول عن شيرين مؤدية مش مطربة… لو الست دي مؤدية يبقى إنت رقاصة يا عبده”.

ويبدو أن الفنانة المصرية أعادت نشر “الستوري” من دون الانتباه لما كتب على الفيديو كونه من “تيك توك”، فقامت بحذفه سريعا.

وحاولت الفنانة المصرية تبرير ما حصل لها وكتبت في رسالة أخرى قالت فيها: “أولا فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده ده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نزلت فيديو لأغنية عجبتني لشيرين عبد الوهاب فا أكيد أنا ما قرأتش الكلام اللي مكتوب عليها”.

وأضافت: “أنا عملت ليها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير، ولو كنت قرأت الكلام أكيد مكنتش نزلتها، ولما بنتي فتحت الستوري وشافتها شالتها فورا، ودا عيب إني ماكملتش دراستي ومقرأتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها، وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده وبلاش بروباجندا ملهاش لازمة من الميديا أكيد واضح إنها مش مقصودة”.

وقبل أسابيع قليلة تحدث الفنان محمد عبده عن الأفضل بين الفنانتين أنغام وشيرين عبدالوهاب، ومن الأحق بينهما بلقب “صوت مصر”، وقال خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم”: “أنغام مطربة ومن أسرة مطربة، والدها محمد سليمان موسيقي عريق… وهي نفسها لديها صوت كاريزمي متميز في أداء الأغنية الطربية”.