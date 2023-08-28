فيفي عبدو: بروح الساحل من أيام ما كانت بتجري فيه الفئران

شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده، جمهورها، بتصريحات طريفة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وكشفت فيفي عبده، أنها تذهب إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية منذ سنوات، حيث قالت في تصريحاتها صحفية، على هامش حضورها مهرجان القاهرة للدراما: “أنا واحدة في الساحل من زمان جدًا، أيام ما كانت بتجري فيه العرس والفئران، وكان سعره بالنسبة لنا عادي وكان عادي بالنسبة لأي حد بيتعب بيشتغل، ودلوقتي أصبح جنة على الأرض”.

وعن حالتها الصحية حاليًا قالت: “الحمدلله والله أنا زي الفل الحمدلله رب العالمين، انتوا بيتحبوني وبتاخفوا عليا زيادة بس، بحبكم أنا كمان وأكتر شوية كتر خيركم”.