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فيلم "أعز الولد" يتصدر الترند.. اليكم السبب

منذ 12 دقيقة
بوستر فيلم فيلم "أعز الولد"

بوستر فيلم فيلم "أعز الولد"

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تصدر فيلم “أعز الولد” التريند بعد عرضه على أحد القنوات الفضائية، والفيلم طرح عام 19 مارس 2021، ويعد الفيلم آخر عمل جمع الصديقات الثلاثة النجمات ميرفت أمين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى، قبل رحيل كل من رجاء ودلال.

والفيلم تم عرضه حصريًا على إحدى المنصات الإلكترونية في مارس 2021، بعد تعذر طرحه في دور العرض السينمائية منذ انتهاء تصويره عام 2019.

فيلم “أعز الولد” بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة وسامى مغاورى وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم رجاء الجداوى، منى زكى، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة، المخرج عمرو سلامة، والعمل من إخراج سارة نوح.

وتدور أحداث فيلم “أعز الولد”، حول عصابة مجهولة الهوية يترأسها الفنان سامي مغاوري، ضمن أحداث العمل، والتي قامت بخطف أحفاد بطلات العمل الثلاثة، وتحفظوا بهم داخل المصنع بغرض طلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن العديد من المشكلات مع أحفادهن، الذين يتعلقون بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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