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فيلم "أوبنهايمر" يتصدر الأعمال الفائزة في جوائز بافتا البريطانية

منذ 16 دقيقة
فيلم أوبنهايمر

فيلم أوبنهايمر

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تصدر فيلم (أوبنهايمر)، وهو عمل ملحمي مدته ثلاث ساعات ويدور حول تصنيع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، قائمة الفائزين في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) السنوي اليوم الأحد.

وفاز (أوبنهايمر)، وهو أحد أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في عام 2023، جوائز المونتاج والتصوير السينمائي والممثل المساعد لروبرت داوني جونيور في وقت مبكر من الحفل.

وكان الفيلم قد حصل على أكبر عدد للترشيحات وبلغت 13.

وفي وقت سابق من مساء اليوم توافد نجوم هوليوود إلى لندن لحضور الحفل.

وكان من بين أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل ممثل النجم الأيرلندي سيليان ميرفي الذي لعب دور عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر، كما أن البريطاني كريستوفر نولان كان مرشحا لجائزة أفضل مخرج.

وقبل بدء الحفل، قال ميرفي في بث مباشر على البساط الأحمر “سعداء جدا… إنه شعور رائع بالنسبة لكل من عمل في الفيلم”.

    المصدر :
  • رويترز

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