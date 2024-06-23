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فيلم إنسايد أوت2 يتخطى حاجز 500 مليون دولار في الإيرادات العالمية

منذ 33 دقيقة
فيلم الرسوم المتحركة (إنسايد أوت2)

فيلم الرسوم المتحركة (إنسايد أوت2)

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أظهر بيان أصدرته شركة والت ديزني أن فيلم الرسوم المتحركة (إنسايد أوت2) من إنتاج شركة بيكسار أصبح أعلى فيلم يحقق إيرادات هذا العام في الولايات المتحدة كما تجاوزت إيراداته العالمية 500 مليون دولار.

وأشارت تقديرات سابقة إلى أن الفيلم تمكن من تحقيق إيرادات بلغت نحو 155 مليون دولار، هي قيمة مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، في عطلة نهاية الأسبوع الأول من عرضه.

وتقدم تلك النتائج دعما لملاك دور العرض السينمائي مع وجود أفلام أقل هذا العام لعرضها بسبب تأخيرات نتجت عن إضرابات شهدتها هوليوود العام الماضي.

وعرض الجزء الأول من فيلم (إنسايد أوت) في 2015 وتناول الأفكار التي تدور في عقل فتاة صغيرة ولاقى نجاحا أيضا وقتها. وفي الجزء الجديد، ندخل مجددا لعقل بطلة الفيلم رايلي لكن هذه المرة في سن المراهقة وهي تختبر مشاعر جديدة مثل القلق والحسد.

وحصد الجزء الأول من الفيلم 90 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأول من عرضه في صيف 2015.

    المصدر :
  • رويترز

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