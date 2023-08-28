الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيلم "البطة الصفرا" مهدد بالسحب من السينمات

منذ 13 دقيقة
أبطال فيلم "البطة الصفرا"

أبطال فيلم "البطة الصفرا"

A A A
طباعة المقال

بسبب ضعف إيراداته يدرس مسؤولو السينمات رفع فيلم “البطة الصفرا” بطولة محمد عبد الرحمن “توتا” وغادة عادل.

فيلم “البطة الصفرا” بطولة محمد عبد الرحمن “توتا”، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، والفيلم من إخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم “الخطة العايمة”.

ويعرض حاليًا في السينمات إلى جانب “البطة الصفرا” أفلام “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدى وغادة عادل، و”بيت الروبى” بطولة كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد، و”ع الزيرو” بطولة محمد رمضان ونيللى كريم، و”البعبع” بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وباسم سمرة.

    المزيد من منوعات

    ماجد الكدواني
    ماجد الكدواني يرد على شائعات عادل إمام: كلام غريب جداً
    رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس
    فتح تحقيق أولي مع روبياليس بتهمة "الاعتداء الجنسي"
    الراقصة المصرية دينا
    دينا: الراقصات زي لاعيبة كرة القدم وأنا مستمرة

    الأكثر قراءة

    صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"
    النائب جبران باسيل
    "لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟
    محمد صلاح ويورغن كلوب
    عناق وثلاث كلمات.. تصريح جديد لمدرب ليفربول حول انتقال صلاح إلى السعودية