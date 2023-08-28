فيلم "البطة الصفرا" مهدد بالسحب من السينمات

بسبب ضعف إيراداته يدرس مسؤولو السينمات رفع فيلم “البطة الصفرا” بطولة محمد عبد الرحمن “توتا” وغادة عادل.

فيلم “البطة الصفرا” بطولة محمد عبد الرحمن “توتا”، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، والفيلم من إخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم “الخطة العايمة”.

ويعرض حاليًا في السينمات إلى جانب “البطة الصفرا” أفلام “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدى وغادة عادل، و”بيت الروبى” بطولة كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد، و”ع الزيرو” بطولة محمد رمضان ونيللى كريم، و”البعبع” بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وباسم سمرة.