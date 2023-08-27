فيلم باربي يثير غضب توم كروز

أثار نجاح فيلم باربي الجديد غضب النجم العالمي توم كروز، بسبب النجاح الكبير الذي حققه في وقت قياسي، مقارنةً بفيلمه الجديد المهمة المستحيلة الذي خيب آماله وحقق إيرادات متواضعة، وفق ما أشارت عدة صحف عالمية.

ووفقاً لموقع “ذا صن” فإن النجم العالمي توم كروز يمر بحالة من الإحباط والانزعاج بسبب إخفاق الجزء السابع من سلسلة فلمه الشهير “المهمة المستحيلة Mission Impossible” في شباك التذاكر وتحقيقه أرباحاً أقل من المتوقع. وبحسب التقارير، فإن تكلفة الفيلم بلغت 250 مليون دولار، وحققت إيراداته حتى الآن فقط 570 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، مما انتاب بطل الفيلم مشاعر الإحباط.

وكشف مصدر مقرب من توم كروز أن طاقم عمل فيلم “المهمة المستحيلة” يشعرون بالقلق بسبب تصاعد نجاح فيلم باربي على مستوى العالم، حيث يحظى العمل بضجة عالمية ساهمت في نجاحه الهائل، واستطاع في وقت قصير أن يكسر حاجز المليار.

وقال المصدر: “عملية إنتاج الفيلم تمت بصعوبة بالغة كما أنه مر بالكثير من الأزمات والعقبات حتى يصل للمشاهد في دور العرض، لذلك شعر طاقم العمل بالإحباط لأن فيلم باربي سبب لهم إحباطاً وقضى على آمال المهمة المستحيلة في النجاح المتوقع”

وأضاف: “إنه وقت عصيب في هوليوود في الوقت الحالي، ولا أحد يستطيع مجاراة نجاح باربي، لقد تسبب هذا النجاح في الشعور بالفشل والحسرة للبعض”

في هذه الأثناء نجح فيلم باربي في كسر حاجز المليار دولار، ووصلت أرباحه حتى الآن في شباك التذاكر إلى 1.18 مليار دولار على مستوى العالم، وكشفت التقارير أن أرباح بطلة الفيلم مارغو روبي قد تصل إلى 50 مليون دولار باعتبارها ممثلة رئيسية ومنتجة تنفيذية للفيلم.

من الجدير بالذكر أن جميع أجزاء فيلم “المهمة المستحيلة” لم تنجح في تحقيق إيرادات ضخمة مثل التي حققها فيلم باربي، مما يؤكد إشادات النقاد ووصفهم بأنه من أهم أعمال مارغو روبي.