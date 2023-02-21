الأربعاء 1 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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فيلم تامر حسني الجديد يواجه ازمة كبيرة

منذ ساعة واحدة
تامر حسني

تامر حسني

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أزمة كبرى يواجهها الفيلم الجديد للفنان المصري تامر حسني، بعد أن أعلن فنان آخر عن سرقة فكرة الفيلم الخاصة به، وتقديمها في ذلك العمل.

فقد بدأت القصة حينما تم الإعلان عن استعداد تامر حسني لتقديم فيلم جديد بعنوان “تاج”، الذي ينطلق تصويره هذه الأيام، ويقدم من خلاله المطرب المصري شخصية توأم ينتميان إلى فصيلة الأبطال الخارقين.

ذلك الأمر أثار غضب الفنان المصري أحمد التهامي بمجرد انتشاره، وهو ما دفعه إلى الإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن سرقة الفكرة الخاصة به.

أحمد التهامي الذي اشتهر ببنيته الجسدية الضخمة، وشارك تامر حسني من قبل في فيلم “عمر وسلمى”، بدأ كلامه قائلاً “أنا سكت كتير عن حقي عشان مازعلش حد مني”.

كذلك أشار إلى كونه تنازل من قبل عن أدوار فنية، ولم يحصل على التقدير المادي والأدبي والفني حتى اللحظة، ولكنه يرضى بما كتبه الله له، ويكتفي بالحب الذي يحصل عليه من الجمهور، على حد تعبيره.

إلى ذلك، أكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام سرقة مشروع عمره، لافتاً إلى كونه كتب الفيلم قبل 10 سنوات وذهب إلى أكثر من شركة إنتاج، حيث كان يفكر وقتها في فكرة البطل الخارق.

وأوضح التهامي أن الفكرة الخاصة به سرق بعضها طيلة السنوات الماضية ولم يهتم هو بما حدث، لكن الفكرة الخاصة بالتوأم الخارق، خاصة به وحده وقام بتسجيلها في المصنفات والشهر العقاري.

فيما نفى التهامى التهمة عن تامر حسني بطل الفيلم، حيث أكد على أنه تربطه به علاقة صداقة وأخوة كبيرة، وبالتالي فهو لا يعلم بهذا الأمر، لذلك يأمل في أن تصله هذه الرسالة، خاصة أنه حاول التواصل معه ولكنه فشل في ذلك.

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