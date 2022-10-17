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فيلم Halloween Ends يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

منذ 4 دقائق
فيلم Halloween Ends

فيلم Halloween Ends

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حقق فيلم الرعب “Halloween Ends” انطلاقة قوية، متصدراً إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية مع 41.3 مليون دولار.

وشهد هذا الفيلم، وهو الأخير من سلسلة أفلام “هالووين” التي درّت أرباحاً طائلة، عودة جيمي لي كورتيس بدور البطولة.

وكان المحللون يتوقعون إيرادات أعلى لهذا العمل خلال الانطلاق، تقرب من خمسين مليون دولار.

وقال المحلل في “فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش” ديفيد ا. جرو، إن طرح الفيلم في السينمات وعلى منصة “بيكوك” للبث التدفقي في الوقت نفسه، فضلا عن تكلفة إنتاجه المتواضعة نسبياً والبالغة 30 مليون دولار، يُعتبر الرقم الذي حققه العمل ممتازاً.

حلّ فيلم “Smile” من إنتاج باراماونت، في المركز الثاني مع 12,4 مليون دولار.

واحتل المركز الثالث فيلم “LYLE, LYLE, CROCODILE” الكوميدي الموسيقي للرسوم المتحركة والحركة الحية من إنتاج سوني، مع إيرادات بلغت 7,4 مليون دولار. ووضع نجوم أصواتهم على شخصيات هذا العمل، بينهم خافيير بارديم وشون مينديز وكونستانس وو.

وحافظ على المركز الرابع، فيلم “The Woman King” المستوحى من أحداث تاريخية. وحصد العمل إيرادات بلغت 3,7 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم التشويق الكوميدي “أمستردام” الذي حصل على 2,9 مليون دولار. ويتولى أدوار البطولة في هذا العمل كريستيان بايل ومارجوت روبي وجون ديفيد واشنطن.

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