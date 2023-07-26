الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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فيوتشر يعلن رحيل مدربه

منذ ساعة واحدة
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أعلن مجلس إدارة نادي فيوتشر المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل جهازه الفني بقيادة علي ماهر بعد قضائه موسمين على رأس إدارته الفنية.

وقال نادي فيوتشر في بيان رسمي: “وجه مجلس إدارة نادي فيوتشر، الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح”.

وأضاف: “وتؤكد إدارة النادي تقديرها للجهد المبذول من علي ماهر، وأنه فرد من عائلة النادي مرحب بعودته دائماً”.

وتابع: “وخلال ساعات سيتم إعلان المدير الفني الجديد للفريق الأول، من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم القادم”.

وتولي ماهر مهمة تدريب الفريق في أيلول (سبتمبر) 2021، ونجح في قيادته إلى كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه حيث ودع من دور المجموعات، كما نجح في التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية في النسخة الأولى الموسم الماضي.

نجح في قيادته هذا الموسم للمرة الثانية توالياً إلى مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي بعدما أنهى الموسم في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

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