في الامارات.. دفع 35 الف درهم بعد وصفه فتاة بـ"المريضة نفسياً"

فرضت محكمة إماراتية غرامة مالية تقدر بـ 35 ألف درهم على شاب، بعدما وصف فتاة بالمريضة نفسيا على تطبيق المراسلات واتس آب، وذلك بعدما قامت الفتاة بعمل دعوى قضائية ضد شاب أمام المحكمة المدنية.

وطالبت الفتاة الإماراتية فيها إلزام هذا الشاب بأن يتم تغريمه مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة وصفة لها بالمريضة نفسياً، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة البيان الإمراتية.

وذكرت الفتاة بأن الشاب قام بسبها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي “واتساب” بعبارات خادشة للحياء، مؤكداً أن الشاب وصفها بأنها مريضة نفسية وتمت إدانته بتهمة السب المسندة إليه بموجب حكم جزائي بات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم والأمر بمسح العبارات موضوع الجريمة.

وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، توجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، بينما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة، ورفضت المحكمة طلب الشاكية التعويض عن الضرر المادي.

وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم كتعويض جابر للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي دفعها المشكو عليه إلى 35 ألف درهم.