في الدوري اللبناني.. الساحل يتغلب على النجمة وفوز أول للحكمة

تمكن نادي شباب الساحل من إلحاق هزيمة قاسية بنادي النجمة، بعد فوزه عليه بنتيجة 2-1 في الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر (السبت 1-10-2022) في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في المرحلة الرابعة.

سجل للنجمه علي علاء الدين (15)، ولشباب الساحل زين فران (52) وعلي الفضل (87).

الفوز هو الثالث تواليا لفريق شباب الساحل ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويشارك الأنصار صدارة الترتيب، والخسارة هي الأولى لفريق النجمة هذا الموسم وبقي مستقرا عند نقاطه الـ7.

وحقق الحكمة انتصاره الاول وجاء على حساب مضيفه فريق طرابلس 2-0 في المباراة التي اجريت بينهما على رشيد كرامي البلدي في طرابلس.

وتقدم فريق الحكمة بهدف عبر اللاعب بوكونتا سار (د 66) وهو وباكورة اهداف الاخضر هذا الموسم، قبل أن يضيف سار نفسه الثاني (72).

الفوز هو الأول للحكمة هذا الموسم وبه رفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما تعرض الطرابلسيون لخسارتهم الثالثة وبقي رصيدهم عند نقطة واحدة.