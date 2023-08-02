"في الرمق الأخير".. جنوب أفريقيا تخطف فوزًا ثمينًا من إيطاليا

سجلت ثيمبي كجاتلانا هدفًا قاتلًا في الرمق الأخير، لتمنح جنوب أفريقيا فوزها الأول على الإطلاق في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد تغلبها 3-2 على إيطاليا، لتبلغ دور الستة عشر في البطولة على حساب منافستها.

وهزت المهاجمة كجاتلانا الشباك بعد مرور دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع لتضرب جنوب أفريقيا موعدًا في سيدني مع هولندا يوم الأحد المقبل، لينفطر قلب منتخب إيطاليا الذي كان في حاجة فقط للتعادل من أجل التأهل.

وبدا أن إيطاليا ستحقق التعادل الذي تحتاجه عندما سجلت أريانا كاروسو هدفًا بعد ركلة ركنية في الدقيقة 74 لكنها دفعت ثمن إهدار سلسلة من الفرص السانحة في الدقائق الأخيرة.

وقالت المدربة ديزيري إليس، التي كانت عضوًا مؤسسًا لفريق جنوب أفريقيا للسيدات في 1993 “لقد قاتلن مثل المحاربات. قاتلن مثل البطلات لتخليد أسمائهن في التاريخ. صنعن تاريخا ليس فقط من خلال تحقيق الانتصار الأول ولكن بالتأهل لدور الستة عشر وهو إنجاز مذهل”.

كانت إيطاليا قد افتتحت التسجيل عندما عرقلت كارابو دلاميني منافستها كيارا بيكاري مهاجمة إيطاليا داخل المنطقة في الدقيقة العاشرة لتسجل كاروسو ركلة الجزاء بنجاح.

وأدركت جنوب أفريقيا التعادل في الدقيقة 32 بهدف عكسي من بينديتا أورسي.

وتقدمت جنوب أفريقيا للمرة الأولى في الدقيقة 67 عندما لعبت كجاتلانا تمريرة رائعة بين خط دفاع إيطاليا وصلت إلى هيلدا ماجايا التي هزت الشباك.

وردت كاروسو بعد سبع دقائق أخرى بعد ركلة ركنية وبدا الأمر وكأن إيطاليا ستنهي المباراة بالتعادل في نهاية مثيرة لكن تمريرة ماجايا وجدت كجاتلانا في منطقة الجزاء لتسدد المهاجمة الكرة في الشباك وتحسم جنوب أفريقيا المركز الثاني في المجموعة خلف السويد.