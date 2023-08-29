الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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في الصين.. مكافأة لمن يتزوج عروس عمرها 25 عاما

منذ ساعة واحدة
حفل زفاف في الصين

حفل زفاف في الصين

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تقدم مدينة في شرق الصين “مكافأة” قيمتها ألف يوان (137 دولارا) لكل زوجين إذا كان عمر العروس 25 عاما أو أقل، في أحدث خطوة لتشجيع الشباب على الزواج وسط مخاوف من انخفاض معدل المواليد.

وذكر الإعلان الذي نشره الحساب الرسمي لمدينة تشانغشان على موقع ويتشات الأسبوع الماضي أن المكافأة تهدف إلى تشجيع “الزواج والإنجاب في سن ملائم” لمن يتزوجون لأول مرة. كما تشمل أيضا حزم دعم لرعاية الطفل والخصوبة والتعليم للزوجين اللذين لديهما أطفال.

وفي ظل القلق بخصوص أول انخفاض لعدد السكان في الصين منذ 60 عاما وارتفاع معدل الشيخوخة، تسعى السلطات على نحو عاجل إلى اتخاذ إجراءات لزيادة معدل المواليد بما في ذلك تقديم حوافز مالية وتحسين منشآت رعاية الأطفال.

والسن الأدنى القانوني للزواج في الصين هو 22 عاما للذكور و20 للإناث، لكن عدد المقبلين على الزواج يتراجع وهو ما أدى إلى انخفاض معدل المواليد في ظل السياسات التي تزيد من صعوبة الإنجاب خارج إطار الزواج.

وبلغت معدلات الزواج مستويات متدنية على نحو قياسي في 2022 عند 6.8 مليون، وهو أدنى مستوى منذ 1986 وفقا لبيانات حكومية نُشرت في يونيو حزيران. وانخفض عدد الزيجات العام الماضي 800 ألف عن 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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