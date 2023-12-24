الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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في حالة نادرة.. امرأة من ألاباما برحم مزدوج تنجب توأما

منذ ساعتين
امرأة حامل

امرأة حامل - تعبيرية

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في حالة نادرة، رزقت امرأة من ولاية ألاباما الأمريكية لديها رحمين نتيجة شذوذ خلقي بتوأمتين تتمتعان بصحة جيدة.

وأعلنت كيلسي هاتشر، وهي أم الآن لخمسة أطفال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها وزوجها كيلب استقبلا مساء الثلاثاء روكسي لايلا ثم رزقا بشقيقتها ريبيل لاكن صباح اليوم التالي في مستشفى برمنجهام بجامعة ألاباما.

وكتبت كيلسي على إنستغرام “ولدت طفلتانا المعجزتان! لقد قررتا أنهما نادرتان بدرجة كافية من الناحية الإحصائية ليكون لكل واحدة منهما عيد ميلادها المستقل أيضا!”

لدى هاتشر رحم مزدوج نادر وحملت بجنين في كل جانب، وهو حمل نادر بدوره إذ تبلغ احتمالية حدوثه واحدا في المليون.

وروت شويتا باتيل، طبيبة التوليد الخاصة بكيلسي في إفادة صحفية للمستشفى “اعتنيت بكيلسي خلال حملها الثالث وعرفت أن لديها رحما مزدوجا لكن وقتها كان جنينا واحدا… طفلتان في رحمين كان مفاجأة طبية حقيقية”.

ولذلك اعتبر حمل كيلسي عالي الخطورة وتم توليدها في الأسبوع التاسع والثلاثين. وبعد 20 ساعة إجمالا من المخاض، ولدت الطفلتان.

وعلى الرغم من أن الحمل العادي بتوأم يعرف بأنه وجود طفلين في رحم واحد، قال ريتشارد ديفيس الطبيب الذي شارك في متابعة الحمل “من الممكن وصف الفتاتين بتوأم غير متطابق”.

وخرجت الطفلة الأولى بولادة طبيعية كما هو الحال مع أطفال كيلسي الثلاثة السابقين، بينما وُلدت أختها عبر عملية قيصرية.

وكتبت كيلسي على وسائل التواصل الاجتماعي “لا أطيق صبرا لمشاركة قصة الميلاد بأكملها معكم يا رفاق!… بينما نحن كلنا في المنزل الآن، سنأخذ وقتنا للتواصل والتعافي والاستمتاع بالعطلات!”.

    المصدر :
  • رويترز

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