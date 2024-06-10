في حال تأخرت رحلتك الجوية أو تأجلت.. ما هي حقوقك في هذه الحالة؟

قد يتعرض البعض لحالات طارئة قبل إقلاع رحلاتهم الجوية إن كان في إلغاء الرحلة أو تأجيلها لوقت آخر، فما هي الخطوات التي ينبغي على المسافر اتباعها لضمان حقوقه، في حال كان التأخير أو التأجيل مفاجئاً من شركة الطيران؟

بداية لا بد من ملاحظة أن حقوق المسافرين تختلف بناءً على قوانين البلد الذي يسافرون منه أو إليه، وكذلك سياسات شركة الطيران المعنية. لكن هناك بعض الحقوق العامة التي تكون مشتركة في العديد من الأماكن:

التعويض المالي: في بعض الدول، يكون للمسافرين الحق في التعويض المالي إذا تأخرت الرحلة أو تم إلغاؤها بشكل غير متوقع.

الوجبات والمشروبات: إذا تأخرت الرحلة لفترة طويلة، يجب على شركة الطيران توفير وجبات ومشروبات للمسافرين.

الإقامة: في حال تأخر الرحلة إلى اليوم التالي، يجب على شركة الطيران توفير الإقامة في فندق ونقل من وإلى الفندق.

إعادة الحجز أو رد المبلغ: يمكن للمسافرين اختيار إعادة الحجز على رحلة أخرى أو استرداد المبلغ المدفوع بالكامل إذا تم إلغاء الرحلة أو تأجيلها لفترة طويلة.

الاتصالات: يجب على شركة الطيران توفير وسائل الاتصال الأساسية للمسافرين مثل مكالمات هاتفية أو خدمة إنترنت.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، فإن قوانين وزارة النقل تتطلب من شركات الطيران توفير تعويضات معينة وتقديم خدمات إضافية في حال تأخير الرحلات أو إلغائها، بينما في الاتحاد الأوروبي تنص لائحة حقوق المسافرين الجوية رقم 261/2004 على أن المسافرين لهم حقوق واضحة فيما يتعلق بالتعويض والرعاية. بينما