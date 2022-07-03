في ذكرى ميلاده.. اليكم بعض المحطات في حياة علاء مرسي

يحتفل اليوم الفنان علاء مرسي؛ بعيد ميلاده الـ 57، ولد علاء مرسي، في 3 يوليو 1965 بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، والدة هو الشيخ مرسى الدمراوى من علماء الأزهر الشريف، له أربعة أخوات وهو الآن متزوج وله مريم ومحمد وفاطمة.

تربى في بداية حياته في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية وأتم تعليمه في مدينة دسوق في المرحلة الابتدائية.

حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج دفعة عام 1998، كما حصل على عدة جوائز من أحسن ممثل من مسرح الثقافة الجماهيرية وأحسن ممثل في مهرجانات المسرح العربي في أكاديمية الفنون لأعوام متتالية.

شارك علاء مرسي في بطولة عشرات الأفلام منها: “عندليب الدقي” و”طباخ الريس” و”عسكر في المعسكر” و”كباريه” و”معلش احنا بنتبهدل” و”يانا يا خالتي”.

تعرض الفنان علاء مرسي لأزمات كثيرة في حياته ولكن أبرزها وفاة نجله حمد في حادث سير وقد أصيب وقتها بالاكتئاب لسنوات طويلة.

كشف علاء مرسي منذ فترة أنه قرر الاتجاه للإنتاج خوفًا من الفقر وقال :” مش عايز أمد أيدي لحد في يوم من الأيام”.

قال الفنان علاء مرسي إن معظم المشاهد التي ظهر بها كضيف شرف تركت بصمة مع الناس وأصبحت تريند ولكن ندمان عليها مثل مشهد «ماما حلوة» في فيلم عندليب الدقي.

أكد الفنان علاء مرسي أن طيبته على المستوى الشخصي تسببت له في العديد من المشاكل، وأن مهنة التمثيل فيها عقد ومشاكل نفسية، والصراعات والمنافسة وللأسف هذه الصفات لا تتفق مع الشخصية الطيبة.

الفنان علاء مرسي، إنه سعى إلى التواجد في أفلام المقاولات وليس المادة، منوهًا بأن أقصى أجر تقاضاه طوال حياته لم يتجاوز 400 ألف جنيه.

عبر الفنان علاء مرسي فى أحد لقاءاته عن استيائه وحزنه من نفسه ومن باقي زملائه بالوسط الفنى بسبب قلة التواصل بينهم، مقارنة بعلاقتهم الوطيدة في الماضي، فكان هو وهنيدى والسقا دائما يتجمعون فى مكتب المخرج سعيد حامد، لينقطع هذا التجمع فجأة دون أسباب.

وحكى علاء عن موقف جمعه بالنجم أحمد السقا، قائلاً: “ذات يوم.. جاء لى أحمد السقا إلى منزلى، ونادى علي وقال لى انزل فنزلت وحضنى.. السقا حد مهم جدًا في حياتى مثله مثل هنيدى وكل أصحابى، وكان هو تحديدًا الذى اشتقت له وحبيت أن يسأل عنى”.