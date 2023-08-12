السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
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في مباراة مثيرة.. أرسنال يقتنص أول 3 نقاط بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين
الأرسنال

الأرسنال

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استهل فريق أرسنال مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق الفوز أمام نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى.

نجح إدوارد نيكتياه في تسجيل هدف فريق أرسنال الأول في الدقيقة 26 بعد تمريرة رائعة من البرازيلي مارتينيلي، وعزز باكايو ساكا النتيجة للجانرز بالهدف الثاني في الدقيقة 32 من اللقاء.

وسيطر الغانرز على معظم أحداث المباراة، وكانت أخطر هجمات نوتنجهام فورست في الشوط الأول عن طريق اللاعب برينون جونسون بعد إضاعته هدفًا محققًا أمام رامسديل حارس الجانرز، حتى قلص نوتنجهام الفارق في الدقيقة 82 بعد أن تلقى تايو إيواني تمريرة من إيلانجا في منطقة الجزاء ووضعها في المرمى مسجلًا الهدف الأول لصالح الضيوف.

وبهده النتيجة، يأتي أرسنال في المرتبة الثانية في البريميرليج خلف مانشستر سيتي بفارق الأهداف، في حين لا يزال نوتنجهام فورست دون رصيد في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن بيرنلي.

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