في مباراة مثيرة.. أرسنال يهزم يونايتد بثلاثية

أحرز ديكلان رايس وجابرييل جيسوس هدفين في الوقت بدل الضائع ليفوز أرسنال 3-1 على مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وأطلق رايس تسديدة هائلة من مدى قريب في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وأضاف جيسوس الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

وتعرض يونايتد لصدمة لأنه اعتقد أثناء التعادل 1-1 أنه سجل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة عن طريق البديل أليخاندرو جارناتشو وقبل إلغاء الهدف بواسطة حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

وتقدم ماركوس راشفورد بهدف ليونايتد بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 27، لكن مارتن أوديجارد أدرك التعادل لأرسنال بعد دقيقة واحدة بفضل تسديدة أرضية قوية.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني عندما سقط كاي هافرتس أرضا لكن الحكم أنتوني تيلور ألغى قراره بعد مراجعة الإعادة في شاشة جانبية لحكم الفيديو.

وتقدم أرسنال إلى المركز الخامس برصيد عشر نقاط، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة، بينما تراجع يونايتد إلى المركز 11 برصيد ست نقاط من أربع مباريات.

ويملك توتنهام هوتسبير وليفربول ووست هام يونايتد عشر نقاط.