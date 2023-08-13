الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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في مباراة مثيرة.. تشيلسي يتعادل مع ليفربول

منذ 54 دقيقة
من مباراة ليفربول وتشيلسي

من مباراة ليفربول وتشيلسي

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تعافى تشيلسي من تأخره بهدف مبكر ليتعادل 1-1 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

ومنح لويس دياز التقدم للفريق الضيف بعد تمريرة مذهلة من محمد صلاح في الدقيقة 18.

وبدا أن صلاح في طريقه لهدفه التاسع ليصبح أكثر من سجل في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز عندما هز الشباك في الدقيقة 29.

لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على قائد المنتخب المصري.

وأدرك الوافد الجديد أكسيل ديساسي التعادل لتشيلسي من مدى قريب في الدقيقة 37.

وبعد ذلك بدقيقتين أضاف بن تشيلويل الهدف الثاني لصاحب الأرض قبل تدخل حكم الفيديو لإلغائه.

    المصدر :
  • رويترز

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