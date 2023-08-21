في محاولته الأخيرة.. السويدي شتال يفوز بذهبية رمي القرص

فاز البطل الأولمبي دانييل شتال بذهبية مثيرة في رمي القرص ببطولة العالم لألعاب القوى الاثنين في محاولته الأخيرة بعد دقائق فقط من اعتقاد كريستيان تشيه أنه فعل ما يكفي للاحتفاظ بلقبه بعد أن وضعته محاولته الأخيرة أمام منافسه السويدي.

وتجاوز خمسة رجال حاجز 70 مترا هذا العام لكن لا أحد من الموجودين في الملعب اليوم بدا قادرا على تهديد هذا الرقم في معظم منافسات اليوم الاثنين.

وفي ليلة حارة تقدم السلوفيني تشيه 69.27 متر في الجولة الثانية قبل أن يتقدم شتال بمقدار 10 سنتيمترات في المحاولة الرابعة.

وبعدها تجاوز تشيه أخيرا علامة 70 مترا بمحاولة بلغت 70.02 متر لكنه أظهر فقط احتفالا صامتا حيث كان يعلم تماما حجم منافسه البارز.

وسجل شتال 71.46 متر في ثاني أطول رمية لهذا العام وهو رقم قياسي للبطولة ليحصد الذهبية.

وفاز الليتواني ميكولاس أليكنا البالغ من العمر 20 عاما، والذي حصد والده لقب العالم مرتين، بالميدالية البرونزية مسجلا 68.85 متر