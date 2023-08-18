"ف داهية".. اغنية جديدة تجمع حسن شاكوش وعمر كمال

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أنه يستعد لطرح أغنية جديدة، عبر حسابه على “إنستغرام”.

وعلق حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي: “انتظروا بكرة في داهية الساعه ٧ شاكوش ….عمر كمال ….توزيع إسلام ساسو”.

والجدير بالذكر أنه روج مطربي المهرجانات الشعبية عمر كمال وحسن شاكوش، لأغنيتهما الجديدة “ف داهية”.

ونشر عمر كمال، عبر حسابه على انستغرام، مقطع فيديو وظهروا وهما يغنيان مقطع من الأغنية.

يذكر أن أخر أعمال عمر كمال، كانت أغنية “السخان”، وهي دويتو مع نجم الطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

ومن ناحية أخرى، كان عمر كمال وسارة زكريا قد طرحا أحدث أعمالهم الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم “يا بيبي”.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمر كمال فيلم “ساعة إجابة”.