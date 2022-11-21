قائد المنتخب الإيراني يكسر حاجز الخوف: اللاعبون صوت الذين يواجهون المعاناة في بلادنا!

على وقع استمرار الاحتجاجات في إيران، دعم قائد المنتخب الإيراني إحسان حاج صافي مباشرة على الهواء الانتفاضة الشعبية والتظاهرات في بلاده ليكون أول لاعب فعلي في المنتخب يعلن دعمه للاحتجاجات مباشرة، كاسراً حاجز الصمت والخوف.

وتحدث من كأس العالم لكرة القدم في قطر، وقال مساء أمس الأحد 20/11/2022 “إن اللاعبين يجب أن يكونوا صوت أولئك الذين يواجهون المعاناة”.

كما أضاف لاعب أيك أثينا: “قبل أي شيء أود أن أقدم التعازي لجميع العائلات الثكلى في إيران. ينبغي أن يعرفوا أننا معهم وندعمهم وأننا متعاطفون معهم في هذه الظروف”.

وفي ما بدا رسالة إلى السلطات الإيرانية، أردف: “علينا أن نتقبل أن الأوضاع في بلادنا ليست صحيحة وأن شعبنا ليس سعيداً. نحن هنا لكن هذا لا يعني أننا لا ينبغي أن نكون صوتهم أو ألا نحترمهم”.

وذكر حاج صفي أنه لا يمكن إنكار أن الوضع ليس جيداً، إلا أنه أعرب “رياضياً” عن أمله بتغلب المنتخب الإيراني على إنجلترا اليوم الاثنين في مستهل مشوار فريقه بالمجموعة الثانية لإدخال بعض البهجة إلى قلوب الإيرانيين.

تطلعات الناس

كما أضاف “أيا كان ما نملكه فهم مصدره ويجب علينا أن نقاتل، يجب علينا أن نقدم أفضل أداء ممكن وأن نسجل الأهداف ونمثل الشعب.. أتمنى أن تتغير الظروف بما يرضي تطلعات الناس”.

يذكر أن التظاهرات التي لم تهدأ في البلاد منذ وفاة أميني البالغة من العمر 22 عاماً بعد 3 أيام من اعتقال في طهران، من قبل شرطة الأخلاق، ما شكل تحدياً كبيراً للزعماء الدينيين الذين يفرضون قبضة حديدية على الحكم منذ ثورة عام 1979.