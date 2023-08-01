الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
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قبل أسبوع من عيد ميلاده الـ 128.. وفاة أكبر معمّر في العالم

منذ 6 دقائق
أكبر معمر

أكبر معمر

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توفي أكبر معمّر في العالم، البرازيلي خوسيه باولينو غوميز، قبل 7 أيام فقط من عيد ميلاده الـ128 في منزله في كوريغو ديل كافيه في ولاية ميناس جيرايس.

وذكرت تقارير أن “المعمّر كان لا يزال يركب الخيول حتى قبل أربع سنوات”.

وحسب شهادة زواجه عام 1917 في مكتب تسجيل بيدرا بونيتا، فقد ولد في 4 آب/ أغسطس 1895، ما يعني أن السيد غوميز ولد قبل وفاة الملكة فيكتوريا، وعاش خلال الحربين العالميتين.

وقالت إليان فيريرا حفيدة غوميز: “هناك العديد من كبار السن الذين يحملون وثائق غير صحيحة، ولكن وثائق جدي أظهرت أنه كان أصغر مما كان عليه في الواقع، ما دفعنا لنتأكد من عمره الحقيقي وبحثنا عن مكتب التسجيل لمعرفة عمره الصحيح”.

وأضافت: “أظهرت لنا السجلات أن جدي ولد في 4 آب/ أغسطس 1895، وتزوج في سن 22 عاما، ما يعني أنه إذا كان السجل صحيحا، فسيكون جدي أكبر شخص عاش في العالم قبل وفاته”.

وذكرت إليان: “كان جدي رجلا بسيطا ومتواضعا جدا، وكان لا يتناول إلا الطعام الطبيعي الصحي فقط من الريف، فهو يربي الدجاج والحيوانات وكان لا يأكل إلا ما يزرعه أو يقوم بتربيته”.

وترك غوميز وراءه سبعة أبناء، و25 حفيدا، و42 من أبناء الأحفاد و11 من أبناء أبناء الأحفاد.

 

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