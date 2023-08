قبل أسبوع من عيد ميلاده الـ 128.. وفاة أكبر معمّر في العالم

توفي أكبر معمّر في العالم، البرازيلي خوسيه باولينو غوميز، قبل 7 أيام فقط من عيد ميلاده الـ128 في منزله في كوريغو ديل كافيه في ولاية ميناس جيرايس.

وذكرت تقارير أن “المعمّر كان لا يزال يركب الخيول حتى قبل أربع سنوات”.

وحسب شهادة زواجه عام 1917 في مكتب تسجيل بيدرا بونيتا، فقد ولد في 4 آب/ أغسطس 1895، ما يعني أن السيد غوميز ولد قبل وفاة الملكة فيكتوريا، وعاش خلال الحربين العالميتين.

Brazil's José Paulino Gomes, who was believed to be the world's oldest living man, passed away at the age of 127, a week shy of his 128th birthday.

Gomes was born on August 4, 1895, and survived both World Wars and three global pandemics. He was known for his simple lifestyle. pic.twitter.com/Iku0uRnQEN

