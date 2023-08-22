قبل إغلاق الميركاتو.. 3 صفقات على أبواب برشلونة

مع اقتراب إغلاق سوق الميركاتو الصيفي، كثف نادي برشلونة الإسباني جهوده من أجل حسم 3 صفقات ضرورية لتدعيم صفوف الفريق.

ولم يبرم برشلونة سوى 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، ومواطنه لاعب الوسط أوريول روميو، بالإضافة إلى لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان.

هل ينضم جواو كانسيلو إلى برشلونة؟

وسبق أن أعلن تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، في أكثر من مناسبة أنه بحاجة لعنصرين آخرين على الأقل في قائمته قبل نهاية الانتقالات الصيفية، وهما ظهير أيمن ومهاجم صريح.

فيما يخص مركز الظهير الأيمن الذي عانى منه برشلونة على مدار سنوات منذ رحيل البرازيلي داني ألفيس، فإن الفريق اقترب بشدة من حسم التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاء رحيل سيرجينو ديست، ظهير برشلونة، إلى إيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة ليقرب برشلونة من صفقة كانسيلو بشكل أكبر.

ويواصل البارسا التفاوض مع إدارة السيتي بشأن كانسيلو، حيث يشعر النادي الكتالوني بقدرته خلال الأسبوع الحالي على حسم الصفقة نهائياً، من خلال استعارته مع وجود بند أفضلية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

هل ينضم جواو فيليكس إلى برشلونة؟

الاسم الثاني هو البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، وهو المهاجم الصريح الذي يبحث عنه تشافي هرنانديز، والذي عبر صراحة عن رغبته في تمثيل برشلونة في المستقبل.

ويتمسك أتلتيكو مدريد بالاحتفاظ بفيليكس، وحتى إن تركه للبارسا فسيكون ذلك على سبيل الإعارة، رغم رغبة اللاعب ووكيله خورخي مينديز في الرحيل نهائياً، بسبب خلافاته مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

أتلتيكو مدريد دفع 126 مليون يورو في 2019 لضم اللاعب من بنفيكا البرتغالي، ومن ثم لن يكون سهلاً أن يتركه مجاناً، لكن فكرة الإعارة التي تعني لبرشلونة دفع أموال أقل ستكون مثالية لحسم الصفقة بدلاً من الشراء.

هل ينضم لو سيلسو إلى برشلونة؟

ثالث الأسماء التي يرغب برشلونة في ضمها هذا الميركاتو هو الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويحظى لو سيلسو بإعجاب شديد من قبل تشافي هرنانديز الذي يرى الأرجنتيني تدعيماً قوياً يمنح العمق لقائمة فريقه في وسط الميدان.

بالإضافة إلى أنه سيكون البديل المثالي لفشل صفقة البرتغالي برناردو سيلفا، الذي بقي مع مان سيتي هذا الصيف، رغم شائعات انتقاله للبارسا مطلع الميركاتو.