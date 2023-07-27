قبل غروب الشمس مواعيد المباريات في مصر.. ما السبب؟

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، العديد من القرارات بهدف ترشيد الكهرباء في الوقت الراهن.

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه وجه تعليمات لوزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بضرورة إقامة المباريات في الفترة المقبلة قبل غروب الشمس بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

وكان الدوري المصري موسم 2022-2023 انتهى رسميا بتعادل الأهلي الفائز باللقب سلبيا أمام نادي المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة أقيمت على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

وتأهل الأهلي بجانب بيراميدز للمشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بينما سيشارك الزمالك بصحبة فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وينتظر أن تقام مواجهات في كأس مصر 2022-2023 بداية من يوم الأحد المقبل 30 يوليو الجاري بين الأهلي والداخلية في دور الـ 16 من المسابقة بينما يلعب الفائز من اللقاء أمام المصري البورسعيدي في دور ربع النهائي ثم سيتم إيقاف النشاط للتحضير للموسم الرياضي 2023-2024.