قرار صادم من تشافي لنجم برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن قرار صادم تجاه أحد لاعبيه البارزين في الميركاتو الصيفي الجاري، حسب تقارير صحفية إسبانية.

وسبق أن ذكرت تقارير أن برشلونة عرض خدمات أنسو فاتي دون علمه على باريس سان جيرمان، للتخلي عن صفقة عثمان ديمبلي.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة قرر عرض فاتي في سوق الانتقالات والاستماع إلى العروض المقدمة للاعب الشاب.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة أبلغت ممثلي فاتي بهذا القرار، رغم أن اللاعب كان يأمل في البقاء مع البارسا.

وأوضحت أن خورخي مينديز، وكيل فاتي، يعلم بالقرار، لكنه لن يضغط على اللاعب للموافقة على الرحيل.

وكشفت أن برشلونة تلقى عرضا بقيمة 50 مليون يورو لفاتي من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن هناك اهتماما من فريق إسباني وآخر من السعودية.

وقالت “سبورت” إن إدارة برشلونة ترى أن فاتي سيرحل عن الفريق هذا الصيف.

وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قد أثار الكثير من الجدل بعد كأس خوان جامبر مؤخرا عندما صرح بأنه لا يستطيع ضمان شيء عن مستقبل أنسو.

ومن المحتمل أن يجري تشافي وفاتي محادثة أخيرة عن مستقبل اللاعب في الأيام المقبلة بعد افتتاح الليجا.