قرعة نارية مرتقبة في دوري أبطال أوروبا

ترغب الأندية الكبرى المتواجدة في القبعة الأولى لقرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقررة، الخميس، في موناكو وفي مقدمتها مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب، في تفادي الوقوع في مجموعة واحدة مع ريال مدريد الإسباني فزاعة القبعة الثانية.

وسيكون النادي الملكي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة (14 لقباً)، أقوى الأندية التي ستمني فرق القارة العجوز تفاديها في طريقها إلى ملعب “ويمبلي”، مسرح المباراة النهائية.

وتضم القبعة الأولى مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة عندما ظفر بلقبه الأول في تاريخ المسابقة، إشبيلية الإسباني، بطل مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، إلى جانب برشلونة، بطل “الليغا”، نابولي، بطل “الكالشيو”، بايرن ميونيخ، بطل “البوندسليغا”، باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، بنفيكا، بطل البرتغال وفينورد بطل هولندا.

وعلى الرغم من خسارة النادي الملكي لخدمات قائده وهدافه الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة المنتقل إلى اتحاد جدة السعودي، وحارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا وقطب دفاعه البرازيلي إيدر ميليتاو بسبب الإصابة، فإنه من أبرز المرشحين لاستعادة اللقب القاري.

ويعول رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الوافد الجديد الدولي الإنكليزي الواعد جود بيلينغهام (20 عاماً) صاحب أربعة أهداف في ثلاث مباريات في الدوري منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني.

ولن يخرج إنتر الإيطالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، عن قائمة الأندية غير المرغوب مواجهتها في دور المجموعات، كونه يتواجد في القبعة الثانية إلى جانب ريال مدريد ومواطنه أتليتكو مدريد، مانشستر يونايتد وأرسنال الإنكليزيين، لايبزيغ وبوروسيا دورتموند الألمانيين وبورتو البرتغالي.

ويطمح مانشستر سيتي، المتوج بكأس السوبر القارية على حساب إشبيلية بركلات الترجيح، إلى تأكيد تفوقه القاري من خلال الاحتفاظ باللقب، وبدا ذلك جلياً من خلال تعزيز صفوفه بالمدافع الكرواتي يوشكو غفارديول ومواطنه لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش والجناح البلجيكي جيريمي دوكو.