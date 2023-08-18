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قروش ميتة تثير رعب سكان ولاية أميركية!

منذ 35 دقيقة
سمكة قرش

سمكة قرش

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حالة من الهلع والخوف سادت ولاية أيداهو الأميركية بعد ظهور قروش ميتة على ضفاف نهر السلمون.

أذهل مشهد غريب سكان ولاية أيداهو الأميركية، بعد أن جرفت المياه نوع غير مألوف من أسماك القرش في المكان على ضفاف نهر السلمون.

ونهر السلمون معروف أيضًا باسم “نهر اللاعودة” هو نهر يقع في ولاية أيداهو في غرب الولايات المتحدة.

ووفقا للتقارير، فإن الأسماك الميتة التي تم العثور عليها من نوع قرش السلمون، وهي مفترسة يصل طولها إلى 10 أقدام ويصل ووزنها إلى 1000 رطل، ومن المفترض أن تعيش في المحيطات، ما يعني أن وجودها سيهدد البيئة السمكية داخل النهر.

وتعتبر بحيرتا ريدفيش وليتل ريدفيش، اللاتي يتدفق النهر عبرهما، المحطة النهائية لأطول هجرة لسمك السلمون الأحمر ثم إلى المحيط الهادئ في أميركا الشمالية.

وقالت شركة إيداهو للأسماك والألعاب إنها تفترض أن “شخص ما أسقط هذا على الشاطئ من أجل الضحك، كان من الممكن أن تكون نكتة كذبة أبريل رائعة”.

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