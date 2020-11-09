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قريباً..مصر تعلن عن أكبر كشف أثري

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2020 9:55 صباحًا
مصر تعلن اكتشاف توابيت أثرية مغلقة منذ 2600 عام

مصر تعلن اكتشاف توابيت أثرية مغلقة منذ 2600 عام

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من المتوقع أن تعلن مصر عن أكبر كشف أثري في تاريخها بمنطقة آثار سقارة خلال الأيام القادمة .

وستعلن وزارة السياحة والآثار المصرية خلال أيام  عن أكبر كشف أثري في البلاد، وذلك في مؤتمر صحفي سيعقد بمنطقة آثار سقارة.

وأسفرت أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة عن الكشف عن آبار جديدة مدفون فيها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، ويفوق عددها التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أكتوبر الماضي.

كما تم العثور على عدد من اللقى الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

جدير بالذكر أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة بمنطقة سقارة، كان آخرها 59 تابوتا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة الـ26.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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