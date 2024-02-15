قصي حاتم يفاجئ الجمهور بأغنية "چنك ورد"

فاجأ الفنان الشاب العراقي قصي حاتم الجمهور باللون الغنائي الجديد الذي طرحه من اللون الريفي العراقي الذي يعد من أصعب المقامات العراقية، من خلال الأغنية المنفردة الجديدة التي طرحها تحت عنوان “چنك ورد” متعاوناً بها مع الشاعر قصي عيسى من ناحية الكلمات، ومن الحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع ومكس وماستر عثمان عبود.

وأظهرت أغنية “چنك ورد” ذات اللون الغنائي العاطفي، تفاعلاً كبيراً من الجمهور فور طرحها مباشرة عبر قناته في الرسمية في موقع “اليوتيوب”، والذين عبروا عن فرحتهم وإعجابهم بها وبالأسلوب الغنائي الجديد الذي قدمه قصي حاتم من ناحية الأداء والأسلوب الموسيقي، والذي يقول في مقدمتها باللهجة وطريقة الغزل العراقية:

چنك ورد يحليوو…ياستار ..من شوگك

شنهي وتگلي اچبير ..قابل هاز كارروكك

عايفني المن هان ما مرتااح من دوونك

مفرفح ورد اشتاگ ميت شوگ من دونك

وحول جديده قال قصي حاتم: “أحببت أن أغير في جديدي “چنك ورد” ونخرج قليلاً عن المألوف العادي، واخترت هذا اللون العراقي الأصيل الذي كانوا يغنونه عمالقة الغناء العراقي قديماً” وأضاف: “أسعدني ردة فعل الجمهور حول تجربتي الجديدة في لون الريف العراقي، وقد زادني حماس لتقديم ما هو مميز ومختلف في أعمالي القادمة”.

وكشف قصي حاتم أنه يستعد لطرح عمل جديد ولون مختلف في عيد الفطر المقبل في شهر أبريل 2024، والذي سيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.