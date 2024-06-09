قطار المشاعر.. تحسين تجربة الحجاج عبر 2000 رحلة خلال موسم الحج

يساهم قطار المشاعر في تحسين وتنظيم تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، مما يجعل أداء مناسكهم أكثر سهولة وراحة. يتكون القطار من 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة، تتصل بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومتراً. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 72 ألف راكب في الساعة في اتجاه واحد، مع توفير أكثر من 2000 رحلة لتسهيل حركة الحجاج.

سرعة وكفاءة في التنقل

يسير القطار بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة، ويستغرق حوالي عشرين دقيقة لقطع المسافة بين منى وعرفات. يتألف أسطول قطار المشاعر من 17 قطاراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار ثلاثة آلاف راكب. مع سعة مقعدية تبلغ 20% من إجمالي الركاب، تصل الطاقة الاستيعابية للقطار إلى 72 ألف راكب في الساعة، مما يسهم في نقل أكثر من 350 ألف حاج بين المشاعر المقدسة.

تصميم مريح للحجاج

تم تصميم المحطات لتسهيل تنقل الحجاج أثناء دخولهم وركوبهم للقطار وخروجهم منه. تم فصل منطقة الانتظار عن منطقة الصعود، ورصيف الصعود عن رصيف المغادرة. تحتوي المحطات على جسور ربط لنقل الركاب للدور الأرضي، ومنحدرات ومصاعد كهربائية لتسهيل دخول وخروج الحجاج، خاصة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. تحتوي المحطات على 60 باباً لكل جانب، مما يسهل دخول وخروج الحجاج بسلاسة أثناء رحلتهم.

تخفيف الازدحام وتقليل الانبعاثات

يساهم قطار المشاعر في نقل مئات الآلاف من الحجاج بين المشاعر، مما يخفف من استخدام حوالي خمسين ألف حافلة ركاب أثناء موسم الحج. هذا يقلل من الازدحام المروري ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث يعمل القطار بالطاقة الكهربائية، مما يجعله صديقاً للبيئة مع انبعاثات كربونية صفرية، ويسهم في الحفاظ على الصحة العامة للحجاج.

تشغيل مخصص لموسم الحج

يتميز قطار المشاعر بنظام تشغيل فريد يستخدم النظام الترددي (المترو). يتم تنظيم حركة القطار وفقاً للاحتياجات اليومية في موسم الحج وحسب النسك المفروضة لكل يوم. يتم تحديد مواقع مرور وتوقف القطار من خلال مركز التشغيل والتحكم بالمقر الرئيسي لإدارة القطار، وذلك عبر خمس حركات مختلفة تبدأ من اليوم السابع من ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق.

وبفضل هذه الميزات المتقدمة، يعد قطار المشاعر جزءاً أساسياً في تحسين تجربة الحج، مما يسهل أداء المناسك بأمان وسلاسة، مع مراعاة تقليل التأثير البيئي والازدحام المروري.