الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 19 يونيو 2024 |
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"قمر الفراولة" الذهبي.. أول بدر لهذا الشهر

منذ 58 دقيقة
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ستشعّ سماء الليل يوم الجمعة بقمر الفراولة المذهل بلونه الذهبي، وهو البدر الأول في موسم الصيف.

ويرتبط اسم البدر بموسم الفراولة، حيث ينضج هذا النوع من الفاكهة ويبدأ قطفه في هذا الوقت تقريباً في الولايات المتحدة.

وسيكون البدر لهذا الشهر في ذروته يوم الجمعة 21 حزيران، بعد يوم واحد من الانقلاب الصيفي، وسوف يلمع في كوكبة القوس. وسيبدو القمر أيضاً ساطعاً ومكتملاً يومي الخميس 20 حزيران والسبت 22 حزيران.

وسيكون لاقتراب اكتمال القمر من موعد الانقلاب، أو بداية فصل الصيف الفلكي، تأثير بصري ملحوظ، حيث سيظهر القمر أكبر من أي وقت مضى. ولأن القمر سيكون على ارتفاع منخفض جدًّا، سيبدو أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يسمى “وهم القمر” (خداع بصري يبدو فيه القمر أكبر بالقرب من الأفق منه حين يرتفع في السماء).

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