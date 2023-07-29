السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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قواعد جديدة لزيادة وقت اللعب الفعلي

منذ ساعة واحدة
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أعلنت لجنة حكام كرة القدم المحترفين في إنكلترا أنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة لتجنب إهدار الوقت، عن طريق احتساب كل الوقت الضائع خلال احتفالات الأهداف والتبديلات وكذلك الإصابات.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى زيادة وقت اللعب الفعلي، وسيبدأ تطبيق ذلك عندما ينطلق الموسم الكروي يوم الجمعة المقبل.

وقالت لجنة الحكام في بيان، إنه “خلال الموسم المقبل، سيتم احتساب بالضبط الوقت الضائع خلال أحداث المباراة، وسيتم إضافة وقت الأهداف والاحتفالات والتبديلات والإصابات ووقت العلاج”. وستتم أيضاً إضافة أي دقائق ضائعة خلال احتساب ركلات الجزاء أو خلال فترة خروج اللاعب من الملعب بعد حصوله على بطاقة حمراء.

وسيتعامل الحكام بصرامة أكبر مع التصرفات المتعمدة لإهدار الوقت مثل عدم احترام المسافة القانونية قبل تنفيذ الركلات الحرّة أو رفض تلقّي العلاج خارج الملعب.
وسيتم الاعتماد على أكثر من كرة بحيث يبدأ اللعب سريعاً بكرة بديلة عند خروج الكرة الأساسية بعيداً.

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