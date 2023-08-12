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كأس ألمانيا.. دورتموند يمطر شباك شوت مينز بسداسية

منذ 10 ثواني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

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بلغ بروسيا دورتموند الدور الثاني لكأس ألمانيا، السبت، عبر فوزه الساحق على مضيفه شوت مينز (6-1)، اليوم السبت في الدور الأول.

وأحرز المهاجم سيباستيان آلير هدفين ليقود بروسيا دورتموند للفوز بسداسية على شوت مينز المنتمي للدرجة الرابعة والتأهل إلى الدور الثاني.

وبدأ دورتموند، الذي خسر لقب الدوري في الجولة الأخيرة في الموسم الماضي، المباراة بقوة ولم يواجه أي مشاكل أمام منافسه المغمور.

وتقدم الفريق الضيف، الذي دعمه 11 ألف مشجع سافروا إلى ماينتس، بهدفين من آلير مهاجم ساحل العاج ويوليان براندت في الدقيقتين 22 و24.

وقلص شوت ماينتس الفارق في الدقيقة 34، لكن آلير أعاد تفوق دورتموند بفارق هدفين بعد دقيقة واحدة.

وهز الوافد الجديد مارسيل زابيتسر الشباك بعد مجهود فردي رائع من ماركو رويس في الدقيقة 57، وجعل دونيل مالن النتيجة 5-1 قبل 11 دقيقة من النهاية.

واختتم البديل يوسف موكوكو السداسية في الدقيقة 85، ليستعد دورتموند بشكل جيد لمواجهة كولن في افتتاح الدوري الأسبوع المقبل.

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