كأس العالم لكرة السلة.. إيران تسقط أمام لبنان بنتيجة "81 - 73"

حقق منتخب لبنان فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب إيران 81 – 73، في مباراة تحديد المراكز ضمن البطولة المقامة بإندونيسيا والفيليبين واليابان.

وبذلك اختتم منتخب لبنان مشواره في كأس العالم لكرة السلة بفوزين مقابل 3 هزائم وليضمن بذلك المشاركة في الملحق المؤهل للألعاب الأولمبية.

منتخب #لبنان يفوز على منتخب إيران (81-73) في بطولة كأس العالم لكرة السلة pic.twitter.com/qp7Gh3aL8M — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) September 2, 2023

وانتهت الجولات الأربعة بين الفريقين لمصلحة لبنان الفائز كالآتي: (20-13) و(28-23) و(14-13) و(19-24).

وكان أفضل مسجّل في لبنان وائل عرقجي برصيد 21 نقطة و3 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف علي حيدر برصيد 20 نقطة و4 متابعات، وسيرجيو درويش 11 نقطة و3 متابعات.