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كأس العالم لكرة السلة.. إيران تسقط أمام لبنان بنتيجة "81 - 73"

منذ 11 دقيقة
وائل عرقجي

وائل عرقجي

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حقق منتخب لبنان فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب إيران 81 – 73، في مباراة تحديد المراكز ضمن البطولة المقامة بإندونيسيا والفيليبين واليابان.

وبذلك اختتم منتخب لبنان مشواره في كأس العالم لكرة السلة بفوزين مقابل 3 هزائم وليضمن بذلك المشاركة في الملحق المؤهل للألعاب الأولمبية.

وانتهت الجولات الأربعة بين الفريقين لمصلحة لبنان الفائز كالآتي: (20-13) و(28-23) و(14-13) و(19-24).

وكان أفضل مسجّل في لبنان وائل عرقجي برصيد 21 نقطة و3 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف علي حيدر برصيد 20 نقطة و4 متابعات، وسيرجيو درويش 11 نقطة و3 متابعات.

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