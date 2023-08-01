كأس العالم للسيدات.. أمريكا تتأهل لدور 16

تأهلت الولايات المتحدة حاملة اللقب للدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد تعادلها سلبيا مع البرتغال في ظهورها الأول في ملعب إيدن بارك في أوكلاند، الثلاثاء.

وكانت بطلة العالم أربع مرات تخوض مباراة مصيرية، لكنها أهدرت العديد من الفرص لهز الشباك كما أن مشاركة المخضرمة ميجان رابينو في الشوط الثاني لم تفعل الكثير لتغيير الأمور ضد دفاع البرتغال القوي بدنيا.

ونجا الفريق الأمريكي من فرصة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما رد القائم محاولة من آنا كابيتا. وبعدها بدقائق حصلت كابيتا على ركلة حرة عند حدود منطقة الجزاء لكن الفريق الأمريكي صمد في الدقائق الأخيرة الصعبة من مباراة المجموعة الخامسة.

ولم تواجه إنيس بيريرا حارسة البرتغال أي مشاكل في التصدى لضربة رأس من المهاجمة لين وليامز في الدقيقة الرابعة. وسددت أليكس مورجان القائدة المشاركة للويات المتحدة بعيدا عن المرمى من داخل منطقة بالدقيقة السادسة.

وأرسلت وليامز ضربة رأس أخرى نحو المرمى في الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية من صوفيا سميث لكن بيريرا أمسكت الكرة بسهولة.

وفي الدقيقة 27 أطلقت وليامز تسديدة مباشرة نحو حارسة البرتغال وتابعت الكرة بتسديدة في العارضة، بينما تصدت بيريرا لتسديدة أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

ولم تفلح مشاركة البدلاء رابينو في الدقيقة 61 والمهاجمة ترينيتي رودمان بالدقيقة 84 في إنعاش هجوم الولايات المتحدة.

وستخوض الولايات المتحدة مباراة دور الستة عشر في ملبورن، حيث تلتقي على الأرجح مع السويد بعد احتلال حاملة اللقب المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف هولندا التي سحقت فيتنام 7-صفر.

وقالت مورجان “من الصعب أن تكون ثانيا، كنا نريد التأهل كمتصدرين للمجموعة. هذا الفريق بذل أقصى ما لديه لكن فقط لم ننجح في وضع الكرة في الشباك. بعد ذلك في الدقائق الأخيرة كان علينا فقط التماسك والصمود لضمان التأهل والمضي قدما، والآن تأهلنا بالفعل”.