كاربايس باينا يفجر مفاجأة مبكرة بأمريكا المفتوحة

تغلب الإسباني روبرتو كاربايس باينا على هولجر رونه الذي ارتكب الكثير من الأخطاء 6-3 و4-6 و6-3 و6-2 في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الاثنين ليودع المصنف الرابع آخر البطولات الكبرى لهذا العام بشكل مفاجئ.

وكان كاربايس باينا حاسما من الخط الخلفي وأطلق سبع ضربات إرسال ساحقة بينما عانى منافسه الدنمركي لترك أي تأثير في مباراة أقيمت ظهرا وسط أجواء رطبة بملاعب فلاشينج ميدوز.

وخرج رونه مبكرا من بطولتي تورونتو وسنسيناتي وظهرت علامات مبكرة على وجود مشاكل في أدائه اليوم الاثنين بعد أن فشل في الحصول على أي نقطة لكسر الإرسال في المجموعة الأولى.

ونجح كاربايس باينا في استغلال فرص كسر الإرسال التي سنحت له في الشوطين الخامس والتاسع لكن إرساله فقد قوته في المجموعة الثانية ليكسر رونه ارساله أخيرا في الشوط الثالث.

وحسن الإسباني، الذي توج في مراكش في وقت سابق من هذا العام، من مستواه في المجموعة الثالثة حيث كسر إرسال رونه دون خسارة أي نقطة في الشوط الثامن.

وكان لدى كاربايس باينا سيطرة واضحة على الأمور في المجموعة الرابعة، حيث لم يخسر سوى نقطة واحدة على ارساله الأول.

وكسر كاربايس باينا إرسال منافسه في الشوطين الثالث والسابع وارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه بعد أن خسر رونه المباراة بخطأ سهل عقب تسديد ضربة أمامية.

وقال رونه “لست راضيا عن النتيجة بالتأكيد، أو عن أدائي”.

وأضاف اللاعب الذي طلب العلاج بسبب مشكلة بالركبة في المجموعة الثالثة “يوجد سبيل واحد أمامي وهو العمل”.

وبدا رونه، الذي بلغ دور الثمانية في ويمبلدون ورولان جاروس، محبطا لبدء مشواره في الملعب رقم خمسة الصغير، لكنه لم يعتبر ذلك مبررا لسوء مستواه.

وواصل “كلما تحسنت في التصنيف يجب أن تلعب في أفضل ظروف، لكن هذا لم يتوفر لي.

“هذا محبط بالطبع لكنني لن ألوم الملعب في الخسارة”.