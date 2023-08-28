كارباييس باينا يطيح برونه من الدور الأول في بطولة أمريكا المفتوحة

تغلب الإسباني روبرتو كارباييس باينا على هولجر رونه الذي قدم أداء حافلا بالأخطاء 6-3 و4-6 و6-3 و6-2 في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس الاثنين 28\8\2023 ليودع المصنف الرابع آخر البطولات الكبرى هذا العام بشكل مفاجئ.

وكان كارباييس باينا حاسما من الخط الخلفي وأطلق سبع ضربات إرسال ساحقة بينما عانى منافسه الدنمركي من أجل إحداث أي شكل من أشكال التأثير في مباراة اقيمت بعد ظهر اليوم في ظل اجواء رطبة على ملاعب فلاشينج ميدوز.

وخرج رونه مبكرا من بطولتي تورونتو وسنسيناتي وظهرت علامات مبكرة على وجود مشاكل في أدائه الاثنين بعد أن فشل في الحصول على أي نقطة لكسر الإرسال في المجموعة الأولى.

ونجح كارباييس باينا في استغلال فرص كسر الإرسال التي سنحت له في الشوطين الخامس والتاسع لكن إرساله فقد قوته في المجموعة الثانية ليكسر رونه ارساله أخيرا في الشوط الثالث.

وحسن الإسباني، الذي فاز في مراكش في وقت سابق من هذا العام، من مستواه في المجموعة الثالثة حيث كسر إرسال رونه بدون خسارة أي نقطة في الشوط الثامن.

وكان لدى كارباييس باينا سيطرة واضحة على الأمور في المجموعة الرابعة، حيث لم يخسر سوى نقطة واحدة على ارساله الأول.

وكسر كارباييس باينا إرسال منافسه في الشوطين الثالث والسابع وارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه بعد أن خسر رونه المباراة بخطأ سهل عقب تسديد ضربة أمامية.