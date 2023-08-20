الأثنين 4 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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كارثة تحل بمشجعي كرة قدم في البرازيل.. 7 قتلى وعشرات الجرحى!

منذ 41 دقيقة
7 قتلى وعشرات الجرحى جراء انقلاب شاحنتهم في البرازيل

7 قتلى وعشرات الجرحى جراء انقلاب شاحنتهم في البرازيل

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لقي سبعة اشخاص على الأقل مصرعهم ودخل 27 آخرون الى المستشفى الاحد في جنوب شرق البرازيل، عندما فقد سائق السيطرة على حافلة تقل مشجعين لكرة القدم على طريق جبلي، وفقًا لما ذكره مسؤولون في الإطفاء.

قالوا إن الحادث وقع على طريق سريع بالقرب من بيلو هوريزونتي في ولاية ميناس جيرايس.

قال ركاب أجرى موقع “جي 1” مقابلات معهم إن السائق صرخ قائلاً إنه فقد الفرامل قبل فترة وجيزة من فقدانه السيطرة على الحافلة.

كان أكثر من 40 مشجع لنادي كورينثيانز الواقع في ساو باولو على متن الحافلة، عائدين من مباراة الامسية السابقة في بيلو هوريزونتي.

وأبلغ فرناندو فرويس، مسؤول في قسم الإطفاء في ميناس جيرايس، عن عدد الضحايا لكنه لم يذكر حالة أولئك الذين نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الوكالة الوطنية للنقل البري في البلاد في بيان إن الحافلة غير مسجلة وتفتقر إلى إذن لنقل الركاب بين مختلف الولايات.

وأرسلت أندية من مختلف أنحاء البرازيل، بالإضافة إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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