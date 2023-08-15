كارمونا تقود إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للسيدات

سجلت أولجا كارمونا هدفا متأخرا لتقود إسبانيا إلى فوز مثير 2-1 على السويد والتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة في تاريخها اليوم الثلاثاء.

ولمست تسديدة كارمونا، التي ارتدت شارة القيادة، في الدقيقة الأخيرة من عند حافة منطقة الجزاء أسفل العارضة وسقطت في المرمى بعد دقيقتين من هدف التعادل للسويد عبر ريبيكا بلومكفيست أمام 43217 متفرجا في ملعب إيدن بارك بأوكلاند.

ووضعت البديلة سلمى بارالويلو، بطلة مواجهة دور الثمانية أمام هولندا، إسبانيا في المقدمة بهدف في الدقيقة 81 لتنعش المباراة التي بدت مملة وبطيئة.

وبعد أقل من عام واحد على تمرد اللاعبات الذي مزق الفريق، سيحظى المنتخب الإسباني بفرصة رفع الكأس يوم الأحد المقبل عندما يواجه الفائز من مباراة أستراليا، التي تشارك في تنظيم البطولة مع نيوزيلندا، أو إنجلترا في النهائي.

وسقطت السويد مرة أخرى في العقبة قبل الأخيرة، حيث بلغت قبل النهائي في فرنسا قبل أربع سنوات وكذلك تأهلت للدور نفسه في بطولة أوروبا الأخيرة.

وفي مواجهة بين هجوم إسبانيا والمرونة الدفاعية للسويد، كان المنتخب الإسباني الأكثر حيوية مبكرا لكنه أظهر القليل من الاستحواذ والقوة.

وأطلقت قلب الدفاع كارمونا تسديدة منخفضة من مدى بعيد في الدقيقة 14 ذهبت إلى جوار القائم الأيمن وسددت بعدها لاعبة الوسط إيتانا بونماتي من عند حافة منطقة الجزاء لتمر الكرة إلى جانب القائم ذاته.

وقبل دقائق من الاستراحة، تعرض مرمى إسبانيا لخطورة كبيرة عندما تسلمت ناتالي بيورن الكرة وأرسلت تمريرة عرضية إلى غير المراقبة فريدولينا رولفو داخل المنطقة لكن التسديدة المباشرة للجناحة السويدية تصدت لها كاتا كول حارسة إسبانيا.

وواصلت السويد ضغطها ولجأ خورخي فيدا مدرب إسبانيا إلى مقاعد البدلاء مبكرا ودفع ببارالويلو، التي سجلت هدف الفوز أمام هولندا في دور الثمانية، بدلا من أليكسيا بوتياس.

وكادت بارالويلو أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 70 عندما تلقت تمريرة عرضية من ألبا ريدوندو أمام المرمى.

وبعد 11 دقيقة أطلقت بارالويلو تسديدة في الزاوية اليمنى من المرمى. وبعدها بدا أن كل شيء انتهى بالنسبة للسويد لكن لينا هورتينج أرسلت ضربة رأس إلى غير المراقبة بلومكفيست التي وضعت الكرة في الشباك.

لكن كارمونا سجلت هدف الفوز من الفرصة الأخيرة عندما ذهبت تسديدتها إلى أسفل العارضة بواسطة الحارسة زيسيرا موسوفيتش قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى لتواصل إسبانيا صنع التاريخ في كأس العالم.