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كارول سماحة تكشف عن مفاجأة خلال حفلتها في العلمين

منذ 5 دقائق
كارول سماحة

كارول سماحة

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أحيت الفنانة كارول سماحة، مساء أمس الخميس، حفلها الأول في مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، بمشاركة النجم المصري بهاء سلطان وبحضور جماهيري كثيف.

وقدّمت سماحة خلال الحفل العديد من أغانيها، وقد تفاعل الجمهور بحماسة مع أغنية “حبيت دلوقت”، لتكشف للحضور عقب تقديمها الأغنية أنها باكورة أعمالها الغنائية باللهجة المصرية.

وقالت خلال صعودها على خشبة مسرح “مهرجان العلمين” إنها سعيدة بالمشاركة في المهرجان بدورته الأولى، مشيرةً إلى أنها تعتبر مصر بلدها الثاني، حيث إنها تقيم فيها منذ عشر سنوات، ووجّهت الشكر الى القائمين على المهرجان.

وعبّرت النجمة اللبنانية عن سعادتها بالمشاركة في “مهرجان العلمين الجديدة” وإحياء حفل ناجح بمشاركة النجم بهاء سلطان، اختتمته بأغنيتها الشهيرة “وحشاني يا بلادي”.

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