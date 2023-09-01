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كاظم الساهر ينعى صديقه

منذ 5 دقائق
الفنان العراقي كاظم الساهر

الفنان العراقي كاظم الساهر

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أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي، فجر اليوم الجمعة، وفاة الشاعر كريم العراقي عن عمر ناهز 68 عاماً.

وكتب الساعدي على صفحته الرسمية في “فايسبوك”: “أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في إحدى مستشفيات أبو ظبي”.

وسارع النجوم إلى نعي الراحل، وفي مقدمتهم النجم العراقي كاظم الساهر الذي نعاه عبر صفحته على “إنستغرام”، وكتب: “الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله. رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.

يذكر أن للراحل العديد من الأعمال المهمة من بينها ديوان “للمطر وأم الضفيرة”، “ذات مرة”، “سالم يا عراق”، “الخنجر الذهبي”، و”الشارع المهاجر”، وتعاون مع كبار النجوم، مثل كاظم الساهر وأصالة وصابر الرباعي وماجد المهندس وعاصي الحلاني، ولاقت أغانيه نجاحا كبيرا.

وحصل الراحل قبل سنوات على جائزة منظمة اليونيسف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة “تذكّر” التي لحنها وغناها النجم كاظم الساهر.

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