الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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كافو يدخل عالم الراليات الصحراوية

منذ 38 دقيقة
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دخل النجم البرازيلي السابق ماركوس إيفانجليستا دي مورايس، المعروف باسم كافو، عالم الراليات الصحراوية، وذلك بعد مشاركته في رالي دوس سيرتيوس المحلي، على متن سيارة “ميتسوبيشي بيك آب”، ضمن فئة “تي 2”.

ويعتبر ابن الـ53 عاماً أحد أعظم اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في كل العصور، وهو اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب البرازيل برصيد 142 مباراة.

وفاز كافو بألقاب عدة مع ساو باولو وريال سرقسطة وروما وميلان وبالميراس، وأحرز لقب كأس العالم مرتين وكوبا أميركا مرتين وكأس القارات مرة.

ونشر الصحافي السعودي إبراهيم الزبيدي شريط فيديو لكافو وهو يشارك في الرالي.

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