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كاميرون يقع ضحية مقلب فيديو من ثنائي المقالب الروسي

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2024 10:51 مساءً
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون - رويترز

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون - رويترز

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نشر منفذا مقالب روسيان اليوم الأربعاء مكالمة فيديو مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعد أن خدعاه ليعتقد أنه يتحدث مع رئيس أوكراني سابق.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق هذا الشهر إن كاميرون أجرى مكالمة فيديو مع شخص زعم أنه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو قبل إدراك أنه وقع ضحية مقلب.

وأجرى المكالمة منفذا مقالب يستخدمان الاسمين المستعارين (فوفان وليسكيس)، واستمرت على ما يبدو نحو 15 دقيقة وظهر فيها كاميرون في مكان مفتوح وهو يتحدث في هاتفه ويرتدي ملابس غير رسمية.

والاثنان شهيران داخل روسيا، إذ خدعا مجموعة من الساسة الغربيين على مدى أعوام، بما في ذلك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي 2022 خدعا بن والاس، وزير الدفاع البريطاني حينئذ.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن المكالمة بدت وكأنها عملية روسية هدفها تشتيت الأنظار عن حرب موسكو في أوكرانيا. ولم تجب الوزارة سؤالا عن صحة مقطع الفيديو.

ونفى فوفان وليكسيس فيما سبق اتهامات غربية بأن لهما صلات بأجهزة المخابرات الروسية، إلا أنهما كثيرا ما يسألان ضحاياهما أسئلة تهم الدولة الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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