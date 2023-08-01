كانيه ويست يستعيد حسابه على "X"

قرر الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك الذي أصبح يملك تطبيق X “تويتر سابقا” إعادة حساب كانيه ويست إلى التطبيق مع أخذ وعد قاطع منه بالابتعاد عن المنشورات المثيرة للجدل والمعادية لليهود.

وجاء قرار ماسك بإعادة حساب ويست بعد فترة قليلة جدًا من تحويل تويتر إلى X والاستغناء عن العصفور الأزرق.

وخسر مغني الراب الشهير “كانيه ويست” في وقت سابق حسابه الخاص على عدد من تطبيقات السوشال ميديا من بينهم تويتر الذي أصبح يحمل اسم X حاليًا بعد قيامه بنشر عدد من المنشورات التي هاجم بها اليهود مما تسبب باتهامه بمعاداته السامية.

كانيه ويست يهاجم اليهود ويثير الكثير من الجدل

وفي وقت سابق قام ويست بنشر منشور اتهم من خلاله بمعاداته للسامية فقال فيها: “الطريف في الأمر لا يمكن اتّهامي بمعاداة الساميّة لأن السود هم يهود أيضاً، لقد تلاعبتم معي وتحاولون التخلّص من اي شخص يعارض اعمالكم”.

ويثير ويست الجدل حوله باستمرار بسبب تصرفاته وتصريحات التي تعتبر غريبة، وكان ويست قد انفصل قبل مدة عن زوجته ووالدة أبنائه نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان.