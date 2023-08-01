الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كانيه ويست يستعيد حسابه على "X"

منذ ساعة واحدة
كاني ويست

كاني ويست

A A A
طباعة المقال

قرر الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك الذي أصبح يملك تطبيق X “تويتر سابقا” إعادة حساب كانيه ويست إلى التطبيق مع أخذ وعد قاطع منه بالابتعاد عن المنشورات المثيرة للجدل والمعادية لليهود.

وجاء قرار ماسك بإعادة حساب ويست بعد فترة قليلة جدًا من تحويل تويتر إلى X والاستغناء عن العصفور الأزرق.

وخسر مغني الراب الشهير “كانيه ويست” في وقت سابق حسابه الخاص على عدد من تطبيقات السوشال ميديا من بينهم تويتر الذي أصبح يحمل اسم X حاليًا بعد قيامه بنشر عدد من المنشورات التي هاجم بها اليهود مما تسبب باتهامه بمعاداته السامية.

كانيه ويست يهاجم اليهود ويثير الكثير من الجدل

وفي وقت سابق قام ويست بنشر منشور اتهم من خلاله بمعاداته للسامية فقال فيها: “الطريف في الأمر لا يمكن اتّهامي بمعاداة الساميّة لأن السود هم يهود أيضاً، لقد تلاعبتم معي وتحاولون التخلّص من اي شخص يعارض اعمالكم”.

ويثير ويست الجدل حوله باستمرار بسبب تصرفاته وتصريحات التي تعتبر غريبة، وكان ويست قد انفصل قبل مدة عن زوجته ووالدة أبنائه نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان.

    المزيد من منوعات

    كيليان مبابي
    أزمة مبابي.. باريس سان جيرمان قد يتوجه للفيفا
    اعتداء جنسي
    جريمة تهز العالم.. اعتدى جنسيًّا على 91 طفلة!
    أردا جولر
    ريال مدريد يدرس اتخاذ قراراً صادماً بحق أردا جولر

    الأكثر قراءة

    فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
    "معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
    سالم زهران
    سالم زهران يحذر من أمر خطير سيطال المخيمات الفلسطينية والسورية!
    أبو أشرف العرموشي
    فيديو.. لحظة اغتيال أحد قادة حركة فتح في مخيم عين الحلوة